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Hollanda'da Myanmar yönetimi protesto edildi

Myanmar yönetimi, Arakanlı Müslümanlara uygulanan şiddet nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı önünde protesto edildi.

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Hollandada Myanmar yönetimi protesto edildi

Hollanda'nın Lahey kentinde, Myanmar’da Arakanlı Müslümanları hedef alan şiddet olayları protesto edildi.

Farklı sivil toplum kuruluşları tarafından Uluslararası Adalet Divanı (UAD) önünde düzenlenen gösteriye Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Başkanı Dr. Hla Kyaw başta olmak üzere kalabalık bir grup katıldı.

"Arakan’daki soykırımı durdurun" , "Arakan Müslümanlarına yardım edin" ve "Arakan Müslümanlarını kurtarın" yazan döviz ve pankartlar açan göstericiler, Arakan’da katledilen Müslümanların fotoğraflarını da taşıdı.

Gösteride konuşan Kyaw, Arakan Müslümanları adına bu gösteriye destek veren herkese teşekkür etti.

Myanmar yönetiminin Arakan Müslümanlarına soykırım işlediğini söyleyen Kyaw, "Bireysel ya da devletler olsun bu soykırımı durdurmak herkesin sorumluluğudur. UAD'nin acilen Myanmar'daki uygulanan bu soykırım için soruşturma başlatmasını ve suçluları adaletin karşısına çıkarmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Kyaw, Hollanda hükümetinin Myanmar yönetimine diplomatik baskı uygulaması ve medyanın şiddet olaylarına duyarsız kalmaması gerektiğini kaydetti.

Gösteri, okunan dua ve Kur'an-ı Kerim ile son buldu.

Etiketler: myanmar, Hollanda, Arakan
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