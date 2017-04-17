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Hollanda'da köprüye Türk bayrağı ve Erdoğan'ın resmi asıldı

Rotterdam kentindeki Erasmus Köprüsü'ne Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi asıldı.

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Hollandada köprüye Türk bayrağı ve Erdoğanın resmi asıldı

Hollanda’daki Türk vatandaşları, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için yapılan halk oylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasının ardından kutlama yaptı.

Türk vatandaşları ellerinde Türk bayraklarıyla Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde toplandı.

Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ile kutlama yapan vatandaşlar, sloganlar atarak sevinç gösterisinde bulundu.

Başkonsolosluk önünde toplandıktan sonra konvoy oluşturarak şehir turu atan Hollandalı Türkler ayrıca dev bir Türk bayrağı açıp, “Recep Tayyip Erdoğan" ve “En büyük Türkiye" sloganları attı.

Sevinç gösterisine katılan vatandaşlardan Sefa Ünlü, AA muhabirine, "Bu sonuç Türkiye için iyi oldu, vatana ve millete hayrlı uğurlu olsun." derken, Erdoğan hayranı olduğunu belirten sonradan Müslüman olmuş Hollandalı Tevfik Kaak ise "Cumhurbaşkanı kazandığı için çok mutluyum. Batı medyasının artık Türkiye hakkında yalan söylemeyi bırakması lazım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rotterdam kentinde bulunan Erasmus Köprüsü'ne Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resminin bulunduğu “Onlar konuşur biz yaparız” yazılı afiş asıldı. Bayrak kısa sürede polis tarafından kaldırıldı.

Etiketler: Hollanda, halkoylaması kutlaması
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