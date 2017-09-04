Hollanda'da İslami eğitim veren okula saldırı

Hollanda'da, aşırı sağcı "ID Verzet" Hareketi mensubu bir grup, ülkenin başkenti Amsterdam'da İslami eğitim veren liseye İslamofobik ve ırkçı ifadelerin bulunduğu pankart astı.

Eylemi üstlenen ID Verzet, Amsterdam İslam Eğitim Vakfının (AİEV) açtığı Cornelius Haga Lisesi'ne astığı İslamofobik ve ırkçı ifadelerinin yer aldığı pankartı ve eylemcilerin fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Cornelius Haga Lisesi'nin Müdürü Soner Atasoy, eylemin Amsterdam bölgesinde eğitim-öğretim yılının başladığı gün düzenlendiğine dikkati çekti.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin bundan rahatsız olduklarını söyleyen Atasoy, "Eylemciler, açılan pankartların yanı sıra sabah erken saatlerde okula gelen öğrencilere ve öğretmenlere 'Siz teröristsiniz' diye bağırdılar. Biz Müslüman'a yakışır şekilde olaya kendimiz müdahale etmek yerine durumu hemen polise bildirdik." dedi.

Atasoy, ayrıştırma yerine birlik olma taraftarı olduklarının altını çizerek, "Bu tür eylemi yapanları birlik olmaya davet ediyoruz. Biz her şeye rağmen mücadelemize ve okulda ders vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Okul müdürü, polisin müdahalesine rağmen çatıdan inmek istemeyen eylemcilerin, bir süre sonra itfaiye merdiveni ile çatıdan indirilerek gözaltına alındığını belirtti.

ID Verzet Hareketi mensubu bir grup, iki gün önce de Venlo kentinde yapımı süren Tevhid Camisi'nin çatısı ve minaresine çıkarak benzer ifadelerin bulunduğu yazı asmıştı.

Irkçı PEGIDA Hareketi mensubu bir grup da bir süre önce, Veghel kentindeki Selimiye Camisi inşaat alanına, daha sonra Leiden kentinde faaliyet gösteren ilkokulun giriş kapısına İslamofobik ve ırkçı ifadelerin bulunduğu döviz asmıştı.

Amsterdam'da 2011 yılında lise düzeyinde İslam okulu açmak için başvuru yapan AİEV'e izin verilmemişti. Danıştay geçen ay, AİEV vakfına ait Cornelius Haga Lisesi için Eğitim Bakanlığının izin vermesi ve finansman sağlaması yönünde karar almıştı.