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Buradasınız : » » Hollanda'da inşası süren camiye saldırı

Hollanda'da inşası süren camiye saldırı

Hollanda’nın Lahey kentinde inşası süren Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Ahi Evran Camisi'ne dün gece kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi.

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Hollandada inşası süren camiye saldırı

Saldırıda, camiye ait panoda bulunan Türk bayrağının üzerine çarpı ve gamalı haç işareti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı ifadeler yazıldı.

Ahi Evran Cami Başkanı Şinasi Koç, caminin önüne asılan panonun üzerindeki Türk bayrağının üzerine kırmızı boya ile çarpı işareti atıldığını, yanına gamalı haç işareti çizildiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret ve iftira niteliğinde ifadeler yazıldığını söyledi.

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"Biz doğru bildiğimizden şaşmayacağız"

Koç, yapımı süren caminin karşısında yaşayan bir cemaatin olayı fark ettiğini belirterek, olayı kınadıklarını kaydetti.

Saldırının, Zeytin Dalı Harekatı ile bağlantılı olduğunu düşündüklerini dile getiren Koç, "Bizim birlik ve beraberliğimizi istemeyenler ve içimize fesat sokmak isteyenler var. Bunu başaramayacaklar. Allah bizim yanımızdadır. Biz doğru bildiğimizden şaşmayacağız." diye konuştu.

Polise şikayette bulunduklarını ifade eden Koç, saldırıyı düzenleyenlerin kısa zamanda yakalanmasını istedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör unsurlarına karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından PYD/PKK yandaşları, Avrupa'da birçok camiye saldırı düzenlemişti.

Kaynak: AA

Etiketler: saldırı, Lahey, ırkçı saldırı, Hollanda, cami
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