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Hollanda'da iki günlük grev ulaşımda aksamalara yol açtı

Hollanda'nın genelinde iş koşullarının ve maaşlarının iyileştirilmesini isteyen binlerce otobüs şoförü grev yaptı.

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Hollandada iki günlük grev ulaşımda aksamalara yol açtı

Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (FNV) çağrısıyla binlerce otobüs şoförü, ülke genelinde iki günlük grev ilan etti.

Grev nedeniyle ülkenin büyük bölümünde otobüsler çalışmıyor. Bu nedenle ulaşımda bazı aksamalar da yaşandı.

FNV tarafından yapılan açıklamada, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için gereken somut adımların süresinin dolduğu ifade edilerek, grevin sorumluluğunun işverenlerde olduğu ve somut anlaşmaya varıldığı takdirde sorunun çözüleceği kaydedildi.

İşverenlerle görüşmeler sürdürülüyor

FNV, geçen yıl ekim ayından beri işverenlerle iş koşullarının ve maaşların iyileştirilmesi için görüşmelerini sürdürüyor.

Amsterdam, Rotterdam ve Lahey'deki şehir içi otobüs şoförleri ise farklı sözleşmelere tabi olmaları nedeniyle greve katılmadı.

Binlerce otobüs şoförü aynı gerekçelerle ocak ayında bir günlük grev yapmış, taleplerin yerine getirilmemesi halinde yeni grevlerin yapılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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