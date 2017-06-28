  • 28 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Hollanda'da hükümeti kurma görevine yeni isim

Hollanda'da, yeni hükümetin kurulmasında partiler arası müzakereleri yönetme görevi bir dönem başbakan yardımcılığı yapmış Gerrit Zalm'a verildi.

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Hollandada hükümeti kurma görevine yeni isim

Hollanda'da, yeni hükümetin kurulmasında partiler arası müzakereleri yönetme görevi bir dönem başbakan yardımcılığı yapmış Gerrit Zalm'a verildi.

Temsilciler Meclisi, ülkede 15 Mart'ta yapılan seçimlerden sonra yeni hükümetin kurulmasında koalisyon seçeneklerinin araştırılması için görevlendirilen Edith Schippers'in ardından Herman Tjeenk Willink'in de görevinden istifa etmesi üzerine bu görevi Zalm'a verdi.

Temsilciler Meclisi, Willink'in sunduğu raporu görüşmek için bugün bir araya gelerek Zalm'ın Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisi (CU) arasındaki müzakereleri yönetmesini onayladı.

Zalm, dört partinin siyasi liderleri ile bugün bir araya gelerek müzakerelere başladı.

VVD lideri Mark Rutte, "Dört parti arasında yapılacak müzakereleri ülkenin partilerden daha önemli olduğu bilinci içerisinde yapmamız lazım. Müzakerelere güven içerisinde başlıyoruz." dedi.

Willink döneminde Yeşil Sol (GL), Sosyalist Partinin (SP) ve İşçi Partisi (PVDA) koalisyona yaklaşmadığı için çoğunluk hükümetinin kurulması için VVD, CDA ve D66'nın yanına dördüncü parti olarak tek seçenek CU kalmıştı.

Etiketler: Hollanda, Hollanda hükümet kurma görevi, Gerrit Zalm
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