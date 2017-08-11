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Buradasınız : » » Hollanda'da ev kiralamak isteyen Iraklı kadına ırkçı yanıt

Hollanda'da ev kiralamak isteyen Iraklı kadına ırkçı yanıt

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, ev kiralamak için emlak şirketine başvuran Iraklı kadına, "Eğer, batı tarzında yemek yapacaksan, evi görmeye gelebilirsin" yanıtı verildi.

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Hollandada ev kiralamak isteyen Iraklı kadına ırkçı yanıt

Amsterdam'da yaşayan Iraklı Maysaa Munaf, kiralık daire için yaptığı başvuruya emlak şirketi tarafından elektronik posta ile gönderilen cevabı sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre Executive Home Rentals (EHR) adlı emlak şirketi, Munaf'a "Eğer, batı tarzında yemek yapacaksan evi görmeye gelebilirsin" cevabını verdi.

Munaf, elektronik postanın bir kopyasıyla birlikte "ırkçılık bugün halen canlı" mesajını paylaştı.

Emlak şirketi EHR Amsterdam Müdürü Michel Rootring yaptığı açıklamada, gönderilen cevabın hoş olmadığını belirterek, "Bazı apartman dairelerinde yemek kokuları yan komşunun evine sinebiliyor. Bu apartmanda ağır kokulu yemekler yapılmasının uygun olmadığını belirtebilirdik ama 'batı tarzında yemek' ifadesi talihsiz bir cevap olmuş." dedi.

Hollanda İnsan Hakları Kurumu sözcüsü Nacha Rakraki de daha önce buna benzer bir durumla karşılaşmadıklarını dile getirerek, "Bizim konu hakkında araştırma yapabilmemiz için önce başvuru yapılması gerekiyor. Henüz mağdur olan Munaf tarafından bize bir başvuru olmadı." ifadesini kullandı.

Etiketler: Hollanda, Amsterdam, ırkçılık
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