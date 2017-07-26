Hollanda'da Danıştaydan 'İslam okulu kararı'

Hollanda'da Danıştay, Amsterdam'da bir vakıf tarafından lise düzeyinde açılmak istenen ancak belediyenin konut tahsis etmeyi, Eğitim Bakanlığının da finansman sağlamayı kabul etmediği İslam okuluyla ilgili "izin verilmesi ve okulun finanse edilmesi" yönünde karar aldığını bildirdi.

Danıştaydan yapılan açıklamada, okulu açmak için 2011'de başvuran Amsterdam İslam Eğitim Vakfı (AİEV) hakkında Eğitim Bakanlığının iddia ettiği gibi resmi bir teftiş başvurusu olmadığı kaydedildi.

Ayrıca eski vakıf yöneticilerinden birinin sosyal medya hesabından 2014'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı paylaşımların ardından kurumdan uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, dolayısıyla okulun açılmasının önünde bir engel bulunmadığı vurgulandı.

Danıştay, Eğitim Bakanlığının kararı 1 Ağustos'tan önce onaylaması gerektiğinin altını çizdi.

Eğitim Bakanlığı, 2011'de okulun açılması için başvuran AİEV'e onay vermişti ancak daha sonra onayı iptal etmişti. Amsterdam Belediyesi de vakıf yöneticilerinden birinin sosyal medyadaki DEAŞ paylaşımını gerekçe göstererek okula konut tahsis etmeyeceğini duyurmuştu.

Kararların ardından AİEV belediyeye dava açmış, mahkeme 2015'te vakıf lehine karar almıştı.

Öte yandan Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Sander Dekker da Bakanlıkça yapılmak istenen teftişin vakıf tarafından reddedildiğini ve sosyal medyadaki söz konusu paylaşımları gerekçe göstererek AİEV'e finansal destek verilmesini kabul etmediklerini söylemişti.

Ülkede lise düzeyindeki tek İslam okulu olan Avicenna Koleji Rotterdam kentinde bulunuyor.