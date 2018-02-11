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Buradasınız : » » Hollanda'da camiye İslamofobik saldırı

Hollanda'da camiye İslamofobik saldırı

Hollanda'nın kuzeyindeki Drachten kentinde çoğunlukla Fas kökenlilerin gittiği cami kundaklandı.

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Hollandada camiye İslamofobik saldırı

Saldırganlar tarafından kundaklanan camide hasar oluştu.

Saldırıyı kınayan Vakıf yöneticisi Halid Bennaceur, "Dün sabah namazına gelen cemaat camide terebentin kokusu duyduklarını söyledi. Daha sonra öğle namazına geldiğimizde caminin arka kısmında yanık izleri ve camların kırıldığını fark ettik." dedi.

Saldırının saat 04.00 civarında düzenlendiğini söyleyen Bennaceur o anları şöyle anlattı:

"Güvenlik kamerasında bir kişinin caminin arka camını kırdıktan sonra yanıcı bir sıvı maddeyi ateşe verdiği ve koşarak oradan uzaklaştığı görülüyor." 

Bennaceur, polise şikayette bulunduklarını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. 

Kaynak: AA, TRT Haber

Etiketler: kundaklama, hollanda cami, Hollanda
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