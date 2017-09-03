Hollanda'da camiye islamofobik saldırı

Hollanda'da inşası süren camiye saldırı düzenlendi. Aşırı sağcı bir hareketin üyeleri, Venlo kentindeki Tevhid Camii'ne ırkçı ifadeler içeren pankart astı.

Eylemciler, Diyanet Vakfına bağlı Tevhid Camii'ne astıkları pankartın fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Olayı aşırı sağcı ID Verzet hareketi üstlendi. Polis eylemi yapan kişileri bir süre sonra gözaltına aldı ve camii etrafında güvenliği sağladı.

Tevhid Camii Başkanı Ahmet Dursun, bulundukları bölgede çok fazla aşırı sağcının olduğunu, bu tür eylemlerle Müslümanları kışkırtmak istediklerini belirtti.