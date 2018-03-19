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Buradasınız : » » Hollanda'da başörtülü adaya ırkçı saldırı

Hollanda'da başörtülü adaya ırkçı saldırı

Hollanda'da yerel seçimlere hazırlanan başörtülü aday Ugbaad Kilincci, seçim kampanyası sırasında "siyah maymun" ve "Afrika'ya defol git" gibi ırkçı ifadelere maruz kaldı.

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Hollandada başörtülü adaya ırkçı saldırı

Hollanda basınında çıkan haberlere göre, İşçi Partisi'nden (PvdA) Meclis üyeliği için yarışan Somalili başörtülü Ugbaad Kilincci, geçen hafta Emmen kentinde yaptığı seçim kampanyası sırasında "siyah maymun" ve " Afrika'ya defol git" gibi ırkçı ifadelere maruz kaldı.

Hakaretlere ve ırkçı ifadelere dayanamayan aday Kilincci'nin, kampanyaya son vermek zorunda kaldığı ifade edildi.

Ülkenin her tarafından, sosyal medya üzerinden destek gören Kilincci, hala toplumda bu tür saldırıların yaşanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Ben Emmen halkı için hizmet etmek istiyorum ama sanki buraya ait değilmişim gibi hakarete maruz kaldım. Ben burada büyüdüm ve yaşıyorum. Emmen aynı zamanda benim de kentim" dedi.

Kilincci, polise şikayet konusunda henüz karar vermediğini ve düşüneceğini söyledi.

Hollanda'da yerel seçimler 21 Mart'ta yapılacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Somali, ırkçı saldırı, Hollanda, başörtü
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