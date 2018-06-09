Hollanda'da 3 boyutlu yazıcıyla kasaba oluşturuluyor

Hollandalı inşaat firması Van Wijnen, sektöründe "devrim" niteliği taşıyacak bir projeye imza atacak.

Eindhoven kentinde ilk kez, 3D yazıcıyla insanların yaşamasına uygun evler yapılacak.

Temel geleneksel yöntemlerle atılacak

Uygulama sırasında çimento, mimarın tasarımına uygun şekilde dökülecek; duvar oluşturmak için kat üstüne kat geçilecek ve bu sayede duvar daha da sağlamlaşacak. İlk etapta yeni evlerin iç ve dış duvarları tamamen yazıcıyla üretilecek.

3 katlı ve 3 odalı planlanan beşinci ev bittiğinde, kanalizasyon boruları ve diğer gerekli tesisatın da 3D yazıcı kullanılarak evlerin yapıldığı yerde üretilmesi ve bu şekilde maliyetin daha da düşmesi umuluyor.

Buna ek olarak 3D yazıcı kullanımı, yapının herhangi bir yerine kablosuz alıcılar yerleştirilmesine ve bu sayede ışık, ısıtma ve güvenlik kontrollerinin iç içe geçip evin tamamen "akıllı olmasına" da fırsat verecek.

Ancak evlerin temeli yine geleneksel yöntemlere uygun şekilde atılacak.

Projeye Eindhoven Belediyesi ve Eindhoven Teknoloji Üniversitesi de destek veriyor.

Çevre dostu ev tasarımları

Bu yaratıcı projenin ardındaki Hollandalı ekip, yeni sistemin, inşaat sektöründe "devrim" niteliği taşıyacağını, başka enerji ve çevre dostu ev tasarımlarının önünü açacağını savunuyor.

İnşaat sektöründe bir kilometre taşı olarak anılan sitenin inşaatı sırasında normale kıyasla çok daha az çimento kullanılacak.

İnşaat firması Van Wijnen'deki yöneticilerden Rudy van Gurp, "Artık ev inşaatında kullanılan kalıplara ihtiyacımız yok; dolayısıyla gereğinden fazla çimento kullanmamız da söz konusu olmayacak" diye konuştu.

Emlak geliştirme uzmanları, bu projenin Hollanda'da duvar ustası sıkıntısına çözüm getirmekle birlikte inşaat sırasında çevreye verilen zararı ve maliyetleri de en aza indireceği görüşünde.

20 aileden başvuru geldi

Van Gurp, 3D yazıcı kullanımı yaygınlaştıkça insanların kendi zevklerine göre ev inşa etmelerinin de kolaylaşacağına inanıyor.

Emlakçılar, evlerin tasarım fotoğraflarını internet sitelerine ekleyeli bir hafta bile geçmeden 20 aileden başvuru geldiğini söylüyor.

Kaynak: 3Dprintedhouse, BBC