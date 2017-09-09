  • 09 EYLÜL 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 31º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.414
    EURO 4.116
  • BIST 108451.7
    ALTIN 147.592
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hollanda'da 178 gündür hükümet kurulamadı

Hollanda'da 178 gündür hükümet kurulamadı

Hollanda'da, 15 Mart 2017 tarihinde yapılan genel seçimlerin üzerinden 178 gün geçmesine rağmen hükümet kurulamadı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hollandada 178 gündür hükümet kurulamadı

Ülkede yeni hükümetin halen kurulamaması, bazı siyasilerin 'sürecin artık bir an evvel sonlandırılması gerektiği' yönündeki açıklamalarına neden oldu.

Yerel bir radyoda, hükümeti kurma çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Hollanda Senatosu Başkanı Ankie Broekers-Knol, bu sürecin fazla uzadığını söyledi.

Durumun endişe verici olduğunu belirten Knol, "Her konuyu en ince detayına kadar görüşmenin demokrasiye zarar vereceğini düşünüyorum. Görüşmelerin sonunda 200 sayfaya yakın hükümet sözleşmesi ortaya çıkacak. Bazı konuları hükümeti kurduktan sonra görüşmeye devam edemezler miydi?" ifadelerini kullandı.

Genel seçimlerden sonra hükümetin kurulmasının bu kadar uzayacağını hiç tahmin etmediğini aktaran Avro Grubu Başkanı ve Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem ise "Bence bu iş giderek sorun yaratmaya başlıyor. Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisi (CU) artık bu işi tamamlaması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkedeki hiçbir siyasi parti, mecliste 20 vekil gönderen ve ikinci büyük siyasi parti olan aşırı sağcı Geert Wilders'in liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV) ile koalisyon kurmak istemiyor.

Hollanda'da, 15 Mart 2017'de yapılan genel seçimlerde hiçbir parti, tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamamıştı.

Etiketler: Hollanda, hükümet
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER