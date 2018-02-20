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Hollanda, uyuşturucu devletine benzemeye başladı

Hollanda polisi; yasa dışı uyuşturucu ticaretine veya tüketimine çok fazla katılan bir ülke haline gelecekleri konusunda uyardı.

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Hollanda, uyuşturucu devletine benzemeye başladı

Hollanda Polis Teşkilatı'nın hazırladığı raporda, polisin paralel bir suç ekonomisinin ortaya çıkmasıyla mücadele edemediği için ülkenin bir uyuşturucu devletine benzemeye başladığı bildirildi.

Resmi rakamlar suçların düşüş eğiliminde olduğunu göstermekle birlikte, birçok kurbanın olayları rapor etmediğini ve örgütlü çetelerin başıboş dolaştığını belirtiyor.

Hollanda medyasında çıkan haberde, "Dedektifler, küçük suçluların kendilerini konut piyasasında, orta sınıfta ve seyahat acentelerinde kendilerine yer edinen varlıklı girişimcilere dönüştüğünü görüyorlar" ifadelerine yer verildi.

Hollanda polis sendikası gazetesi 400 polisle yapılan röportajlara dayandırdığı haberinde, Hollanda'nın bir uyuşturucu devletinin birçok özelliğini yerine getirdiğini, dedektiflerin paralel bir ekonominin ortaya çıktığını gördüklerini bildirdi.

Kaynak: İHA

Etiketler: Hollanda, uyuşturucu, Hollanda polisi
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