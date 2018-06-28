Hollanda Türklerin seçim sevincini kaldıramadı

24 Haziran gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin zaferiyle sonuçlanan seçimler, Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'nın pek çok ülkesinde de sevinçle karşılandı. Bu kutlamaların en coşkulu yaşandığı şehirlerden biri de Hollanda'nın Rotterdam şehri oldu.

Seçim sonuçlarının ardından şehirde araçlarıyla zafer turu atan gurbetçilerin kutlamaları, güvenliği tehdit eden hiçbir unsur olmadığı halde bazı sosyal medya kullanıcıları ve koalisyon hükümetini rahatsız etti.

Hollanda merkezli De Telegraaf gazetesi, Türklerin kutlamalarının "mantıklı ya da gülünç" olup olmadığına dair bir anket yayınladı. Durumu gülünç bulanların yanı sıra, bazı kullanıcılar kutlamalara destek mesajı vererek, bunun özgürlüğün bir parçası olduğunu söyledi.

"Dış politikaya müdahale" mesajı

Hollanda hükümetinde koalisyon ortaklarından biri olan Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) Başkanı Vincent Karremans, De Telegraaf gazetesinin kutlama haberini kullanarak, "Hepimiz Rotterdam toplumunda gerginliğe yol açacak dış politikaya müdahale ediyoruz" mesajı verdi.

We zijn helemaal klaar met de bemoeienis van buitenlandse politiek wat tot spanningen in onze Rotterdamse samenleving leidt. #coalitieakkoord #nieuweenergie #rotterdam #vvd https://t.co/oBeUeXbsBS — Vincent Karremans (@vincentkar) 27 Haziran 2018

"Türkiye engellenecek" iddiası

Gazete Habertürk'te yer alan haberde ise, Türklerin seçim gecesi sokaklarda zafer turu atmasından rahatsızlık duyan yeni koalisyonun, ortaklık anlaşmasına "kamu düzenini bozabilecek" seçimlerin Rotterdam’da yapılmasına izin verilmemesini öngören bir madde eklediği iddia edildi.

Kaynak: TRT Haber