Hollanda: Türkiye'nin kendini savunması için yeterli işaretler var, YPG masum değil

Hollanda Dışişleri Bakanı Ziljstra, "Türkiye'de ve ülkeye karşı açıkça saldırılar oldu. Türkiye'nin kendini savunması için yeterli işaretler var. YPG masum değil." dedi.
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