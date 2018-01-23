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Buradasınız : » » Hollanda: Türkiye'nin kendini savunması için yeterli işaretler var, YPG masum değil

Hollanda: Türkiye'nin kendini savunması için yeterli işaretler var, YPG masum değil

Hollanda Dışişleri Bakanı Ziljstra, "Türkiye'de ve ülkeye karşı açıkça saldırılar oldu. Türkiye'nin kendini savunması için yeterli işaretler var. YPG masum değil." dedi.

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Hollanda: Türkiyenin kendini savunması için yeterli işaretler var, YPG masum değil

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Etiketler: Hollanda, ypg
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