  • 27 MART 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.987
    EURO 4.943
  • BIST 116196.54
    ALTIN 172.075
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hollanda, Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek istiyor

Hollanda, Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek istiyor

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Türkiye'nin Hollanda için çok önemli bir ülke olduğunu belirterek, "Türkiye ile normal ilişkileri sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hollanda, Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek istiyor

Blok, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) Suriye toplantısı öncesi gazetecilere açıklama yaptı.

''Türkiye ile ilişkileri normalleştirecek misiniz? Bu konuda herhangi bir adım atma konusunda istekli misiniz yoksa Türkiye'den mi bir adım bekliyorsunuz?'' sorusuna Blok, şu cevabı verdi:

''Türkiye, Hollanda için çok önemli bir ülke ve NATO üyesi. Hollanda'da büyük bir Türk topluluğu da var. Türkiye ile çalışmak istiyorum. Bildiğiniz gibi son bir yıldır birtakım sebeplerden dolayı Türkiye-Hollanda ilişkileri gergin. Türkiye ile normal ilişkileri sabırsızlıkla bekliyorum ve her iki tarafın da mazeretleri olacağı bir durum öngörmüyorum. Kendi haklarımıza, kendi görüşlerimize sahip ülkeleriz ve bu nedenle de mazeretlere gerek olmamalı.''

BMGK'nin Mart ayı dönem başkanı olan Hollanda'nın Suriye'deki insani durumdan "son derece endişe duyduğunu" da belirten Blok, insani yardımların ulaştırılabilmesi için BMGK'nin ateşkes talep eden kararının uygulanması çağrısı yaptı.

İngiltere ile Rusya arasında yaşanan ajan krizinin ardından Hollanda'nın iki Rus diplomatı sınır dışı etme kararıyla ilgili de konuşan Blok, Hollanda'nın İngiltere ile dayanışma içinde olduğunu göstermek istediğini söyledi.

Hollandalı Bakan, Rusya'nın, eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızının İngiltere'de zehirlenmesi olayında yürütülen soruşturmada, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ile çalışması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: türkiye, stef blok, Hollanda, suriye, casus krizi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER