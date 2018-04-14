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Hollanda: Suriye'deki savaş müzakere masasında çözülür

Hollanda Dışişleri Bakanı, "Suriye'deki hedeflerin bombalanmasına anlayış göstersek de Suriye'deki savaş için çözüm sadece müzakere masasında bulunacaktır." dedi.

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Hollanda: Suriyedeki savaş müzakere masasında çözülür

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik operasyonunu değerlendirdi.

Hollanda basınında çıkan haberlere göre, Blok, "Hollanda'nın tüm çabası Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK) aracılığıyla ateşkesin sağlanması, insani yardımın ulaştırılması ve tercihimiz olan barışın gelmesidir. Suriye'deki hedeflerin bombalanmasına anlayış göstersek de Suriye'deki savaş için çözüm sadece müzakere masasında bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

Beklenen operasyonun mevcut koşullarda üzerinde iyi düşünülmüş ve orantılı olduğunu belirten Blok, Rusya'ya yolların açık olması gerektiğini savundu.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik saldırısı kapsamında, başkent Şam yakınında kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili komuta merkezinin vurulduğu açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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