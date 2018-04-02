Hollanda, sığınmacıları geri gönderiyor

BBC'de yer alan habere göre, Volkskrant gazetesine konuşan Sığınma ve Göç İşleri Bakanı Mark Harbers, sığınmacıları gönderecekleri komşu ülkeler Belçika ve Almanya'dan da aynı şekilde davranmalarını isteyeceklerini söyledi.

Harbers'e göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin bu uygulamayı hayata geçirmesi, sığınmacıları Avrupa'ya gitmekten vazgeçirecek.

Doğu Avrupa ülkelerinin sığınmacı kabülü konusunda iş birliğine karşı çıkması, AB içinde sıkıntıya yol açmıştı.

Bakan Harbers ise, planları sayesinde Polonya ve Macaristan gibi Doğu Avrupa ülkelerinin de sığınmacı alabileceklerini söylüyor.

Plan, Avrupa Komisyonu'na sunuldu

Hollanda hükümeti, planını, diğer Avrupa ülkeleri ile AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun göç ve vatandaşlıktan sorumlu komiseri Dimitris Avramopulos'a da sundu.

Güney Avrupa ülkelerinin bu ay Brüksel'de ele alınacak plana güçlü bir şekilde direnmeleri bekleniyor.

Çünkü planın, teknelerle en fazla sığınmacının geldiği AB ülkeleri Yunanistan ve İtalya üzerindeki baskıyı artıracağı düşünülüyor.

AB yönetiminin de desteklediği model Afrika, Orta Doğu ve Asya ülkelerindeki sığınmacıların bulundukları bölgedeki kamplarda barındırılmasını amaçlıyor.