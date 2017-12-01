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Hollanda Savcılığı: Praljak'ın içtiği zehir potasyum siyanür

Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde duruşma sırasında intihar eden savaş suçlusu Slobodan Praljak'ın içtiği zehrin ne olduğu belli oldu.

01 Aralık 2017 Cuma 23:44



