Hollanda Savcılığı: Praljak'ın içtiği zehir potasyum siyanür

Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde duruşma sırasında intihar eden savaş suçlusu Slobodan Praljak'ın içtiği zehrin potasyum siyanür olduğu açıklandı.
Eski Hırvat General Praljak, Lahey'deki Eski Yugoslavya Savaş Suçları Mahkemesi'nde Bosna'da işlediği savaş suçları sebebiyle aldığı 20 yıllık cezasının onandığı anons edilirken intihar etti.
Savaş suçlusu eski Generalin ölümünü soruşturan Hollandalı savcı, "yapılan toksikolojik testte Praljak'ın kanında potasyum siyanür konsantrasyonu bulunmuştur"dedi.
Olayla ilgili soruşturma çift taraflı olarak sürecek.
Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Hollanda Savcılığının yaptığı araştırmaya ek olarak kendilerinin de bağımsız araştırma başlatacaklarını açıkladı.
Araştırma, şişenin mahkemeye sokulmasında yapılan hata ve standart prosedürlerin uygulanması üzerine yoğunlaşacak.
Kaynak: TRT Haber