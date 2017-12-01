  • 02 ARALIK 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 13º
Açık
Açık
  • DOLAR 3.914
    EURO 4.656
  • BIST 103558.98
    ALTIN 161.116
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hollanda Savcılığı: Praljak'ın içtiği zehir potasyum siyanür

Hollanda Savcılığı: Praljak'ın içtiği zehir potasyum siyanür

Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde duruşma sırasında intihar eden savaş suçlusu Slobodan Praljak'ın içtiği zehrin ne olduğu belli oldu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hollanda Savcılığı: Praljakın içtiği zehir potasyum siyanür

Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde duruşma sırasında intihar eden savaş suçlusu Slobodan Praljak'ın içtiği zehrin potasyum siyanür olduğu açıklandı.

Eski Hırvat General Praljak, Lahey'deki Eski Yugoslavya Savaş Suçları Mahkemesi'nde Bosna'da işlediği savaş suçları sebebiyle aldığı 20 yıllık cezasının onandığı anons edilirken intihar etti.

Savaş suçlusu eski Generalin ölümünü soruşturan Hollandalı savcı, "yapılan toksikolojik testte Praljak'ın kanında potasyum siyanür konsantrasyonu bulunmuştur"dedi.

Olayla ilgili soruşturma çift taraflı olarak sürecek.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Hollanda Savcılığının yaptığı araştırmaya ek olarak kendilerinin de bağımsız araştırma başlatacaklarını açıkladı.

Araştırma, şişenin mahkemeye sokulmasında yapılan hata ve standart prosedürlerin uygulanması üzerine yoğunlaşacak.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: Lahey, slobodan praljak, potasyum siyanür
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER