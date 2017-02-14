  • 14 ŞUBAT 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.647
    EURO 3.871
  • BIST 87897.06
    ALTIN 144.096
Buradasınız : » » Hollanda kaçak darbecilere kucak açtı

Hollanda kaçak darbecilere kucak açtı

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında NATO'da görevli bazı Türk askerlerinin Hollanda'dan iltica talebinde bulunduğu belirtildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hollanda kaçak darbecilere kucak açtı

Türkiye'de 15 Temmuz'da yapılan darbe girişimi sırasında yurt dışında NATO'da görevli bazı Türk askerlerinin "ülkeye dönün" talimatına uymayarak aileleriyle Hollanda’ya iltica başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Hollanda’nın NRC gazetesine göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında NATO görevindeki bir grup asker Türkiye'ye dönmeyerek aileleriyle Hollandalı makamlardan iltica talep etti.

Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND), iltica başvurusunda "uzatma prosedürünü" uygulayarak kaçak askerler ve ailelerinin 18 ay boyunca Hollanda’da kalabileceklerini bildirdi.

Askerlerin "Türkiye'ye geri dönün" talimatına uymadıkları belirtildi.

Hollanda gazetesine konuşan Türk yetkililer, kaçak askerlerin adil şekilde yargılanacaklarını söyledi. Hollanda devletinin, kendilerini yargının üstünde gören kaçak askerler için güvenli bir liman olmasının kabul edilemeyeceğini belirten Türk yetkililer, “Bu aynı Hollandalı bir teröristin Suriye’de suç işleyip Türkiye’ye iltica başvurusu yaptıktan sonra Hollanda’ya iade edilmemesine benzer.” dedi.

Darbe girişiminden sonra NATO'da görevli bazı Türk subay ve astsubayların Almanya, Belçika ve Yunanistan'a iltica başvurusu yaptıkları bildirilmişti. 

Etiketler: 15 temmuz, darbe girişimi, nato, Hollanda, hollanda iltica, hollanda sığınma, fetö, PDY
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER