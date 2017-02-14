Hollanda kaçak darbecilere kucak açtı

Türkiye'de 15 Temmuz'da yapılan darbe girişimi sırasında yurt dışında NATO'da görevli bazı Türk askerlerinin "ülkeye dönün" talimatına uymayarak aileleriyle Hollanda’ya iltica başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Hollanda’nın NRC gazetesine göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında NATO görevindeki bir grup asker Türkiye'ye dönmeyerek aileleriyle Hollandalı makamlardan iltica talep etti.

Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND), iltica başvurusunda "uzatma prosedürünü" uygulayarak kaçak askerler ve ailelerinin 18 ay boyunca Hollanda’da kalabileceklerini bildirdi.

Askerlerin "Türkiye'ye geri dönün" talimatına uymadıkları belirtildi.

Hollanda gazetesine konuşan Türk yetkililer, kaçak askerlerin adil şekilde yargılanacaklarını söyledi. Hollanda devletinin, kendilerini yargının üstünde gören kaçak askerler için güvenli bir liman olmasının kabul edilemeyeceğini belirten Türk yetkililer, “Bu aynı Hollandalı bir teröristin Suriye’de suç işleyip Türkiye’ye iltica başvurusu yaptıktan sonra Hollanda’ya iade edilmemesine benzer.” dedi.

Darbe girişiminden sonra NATO'da görevli bazı Türk subay ve astsubayların Almanya, Belçika ve Yunanistan'a iltica başvurusu yaptıkları bildirilmişti.