  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Hollanda, İsrail’in Filistin’deki zulmünü tartışmayı reddetti

Hollanda, İsrail’in Filistin’deki zulmünü tartışmayı reddetti

Hollanda'da, Denk Partisi'nin, İsrail askerinin 17 Filistinliyi şehit etmesinin ve bin 500'den fazla kişiyi yaralamasının parlamentoda tartışılması teklifi reddedildi.

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Hollanda, İsrailin Filistindeki zulmünü tartışmayı reddetti

Gazze Şeridi'nde 30 Mart'ta başlayan "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sürüyor.

19 Filistinlinin İsrail'in sert müdahalesinde hayatını kaybettiği, bin 500'den fazla kişinin de yaralandığı gösterilerde, Filistinliler toprakları için kurşunlara meydan okuyor.

Denk Partisi Meclis Grup Başkanı Tunahan Kuzu da Filistin'de yaşananların önemi hatırlattı.

Kuzu'nun "Orta Doğu barış süreci" komisyon toplantısını beklemeden en kısa zamanda tartışılması için parlamentoya verdiği teklif kabul edilmedi.

"Uluslararası toplum gözlerini kapatmaması lazım"

Kuzu bunun üzerine, sosyal medya hesabından şunları söyledi.

"Gazze'de kan gölü ve bilinen melodi. Birleşmiş Milletler araştırma istedi, İsrail hükümeti buna karşı çıktı. Hollanda Parlamentosunun çoğunluğu genel oturum istemiyor. Bir sonraki kan gölü bekleniyor. Bize kalırsa hayır! Uluslararası toplum gözlerini kapatmaması lazım. Hollanda elinden geleni yapmalı. Adalet için sert yaptırımlar gerekiyor." 

2006'dan beri sivillere gerçek mermilerle saldırıyor

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yıl dönümü kapsamında geçen cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı ilk günden beri 17 Filistinli şehit oldu, bin 500’den fazlası yaralandı.??? ?Filistinliler bu barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor.

Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu.

Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, Hollanda, filistin
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