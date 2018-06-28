Hollanda İsrail'i kınadı

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, milletvekillerinin konuyla ilgili sorularına yazılı cevap verdi.

Açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilmiş veya edilmemiş Filistinlilere ait tesisleri yıkması ve buralara el koyması kınandı.

Bunun, Filistinlilerin zararına olduğu ve bölgede adaletsizlik oluşturduğu belirtilirken, İsrail'in açıkladığı yıkım prosedürünü hızlandıran yeni yerleşim politikasından kaygı duyulduğu açıklandı.

Farklı seviyelerde defalarca yapılan görüşmelerde ısrarlara rağmen, İsrail'in yerleşim politikasını olumlu yönde değiştirmediği belirtildi.

"Hollanda hükümeti, ikili görüşmeler ya da AB aracılığı ile yapılan görüşmeler olsun, Filistinlilere ait tesislerin yıkılmasını ve el konulmasını durdurmak için İsrail'e baskı yapmaya devam ediyor. Hollanda'ya ait su arıtma cihazlarının geçen ay yıkımıyla ilgili ise diğer AB ülkeleri gibi tazminat talebinde bulunduk fakat İsrail bunu reddetti."

Batı Şeria, Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilmiş, yüzde 61'i kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

Kaynak: AA