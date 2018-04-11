  • 11 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Hollanda: Duma'daki saldırıyı Suriye rejiminin yaptığını düşünüyoruz

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Suriye rejiminin, Doğu Guta'da Duma ilçesine kimyasal silah saldırısının klor gazı kullanıldığını düşündüklerini açıkladı.

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Hollanda: Dumadaki saldırıyı Suriye rejiminin yaptığını düşünüyoruz

Suriye'nin Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki sivillere gerçekleştirilen kimyasal saldırı Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un gündemindeydi.

Blok, Duma'daki görüntülerin "korkunç" olduğunu söyledi. 

"Kimyasal silahların kullanılması, uluslararası hukukun ciddi ihlalidir. Yapılan saldırıda muhtemelen klor gazı kullanıldığını ve bunun muhtemelen Suriye rejimi tarafından yapıldığını düşünüyoruz. Kimyasal silahın kullanılmasının her türlüsünü kınıyoruz." 

Suriye rejiminin defalarca kimyasal silah kullandığının kanıtlandığından bahseden Blok, olayı yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.

Suriye'de rejimin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil öldü.

Kaynak: AA

Etiketler: kimyasal saldırı, Hollanda, duma
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