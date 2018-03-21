  • 21 MART 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.93
    EURO 4.821
  • BIST 116431.78
    ALTIN 165.885
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hollanda cami yapılacak alana haç dikenleri yargılamayacak

Hollanda cami yapılacak alana haç dikenleri yargılamayacak

Hollanda'da savcılık, cami yapılması planlanan alana haç diken İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi üyelerinin yargılanmamasına karar verdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hollanda cami yapılacak alana haç dikenleri yargılamayacak

Hollanda Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, PEGIDA üyelerinin, "sarf ettiği sözlerin ne kadar şok edici olsa da bir gruba yönelik hakaret ya da ayrımcılık içermediği" gerekçesiyle yargılanmayacağı belirtildi.

Enschede kentinde yaklaşık iki hafta önce, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi üyeleri, cami yapılması planlanan alanın üzerine 23 haç dikerek mezarlık görüntüsü vermişti.

PEGIDA üyeleri, dört ay önce, aynı cami alanına kurdukları kiliseyi temsil eden çadırın önüne yerleştirdikleri tahtadan haç işaretine domuz kanı sürmüştü.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER