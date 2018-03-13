  • 14 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Hollanda cami saldırısının tartışılmasını reddetti

Hollanda cami saldırısının tartışılmasını reddetti

Hollanda'da, Denk Partisi'nin, cami yapılması planlanan alanın üzerine 23 haç dikilmesinin parlamentoda tartışılması teklifi reddedildi.

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Hollanda cami saldırısının tartışılmasını reddetti

Hollanda'da, İslam ve göçmen karşıtı PEGİDA hareketi üyeleri geçen hafta cami yapılması planlanan alana 23 haç dikmişti, mezarlık görüntüsü vermişti.

Denk Partisi'nin, Adalet ve Güvenlik Bakanı'nın da bulunduğu bir toplantıda parlamentoda tartışılması için verdiği teklif kabul edilmedi.

"Müslümanlara sırtını döndü"

Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi'nin Fas asıllı milletvekili Ferid Azarkan, mecliste yaptığı konuşmada, teklife destek gelmemesinin üzücü olduğunu, "Bu şekilde parlamentonun Müslümanlara sırtını döndüğünü" söyledi.

Cami yapılması planlanan alana İslamofobik saldırı

Hollanda'nın Enschede kentinde geçen hafta, cami yapılması planlanan alanın üzerine 23 haç diken İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi üyeleri, dört ay önce de aynı cami alanına kurdukları kiliseyi temsil eden çadırın önüne yerleştirdikleri tahtadan haç işaretine domuz kanı sürmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler: hollanda cami, Hollanda
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