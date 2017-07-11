Hollanda askerinin Srebrenitsa itirafı

Avrupa'nın göbeğinde yaşanan bu insanlık dramında, Birleşmiş Milletler Barış Gücü adına orada görev yapan Hollanda birliğinin de payı büyük.
İşte o birlikte ki askerlerden birinin ağzından o gün yaşananlar...
23 yıl önce Bosna'da, Srebrenitsa'da insanlık adına yüz karası bir olay yaşandı. Savunmasız ve silahsız binlerce kişi, genç çoluk çocuk demek katledildi.
Avrupa'nın göbeğinde yaşanan bu insanlık dramında, Birleşmiş Milletler Barış Gücü adına orada görev yapan Hollanda birliğinin de payı büyük.
İşte o birlikte ki askerlerden birinin ağzından o gün yaşananlar...