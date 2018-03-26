Hollanda, 2 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Eski Rus ajanı Sergey Skripal’in zehirlenmesinde rolü olduğu öne sürülen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ve Rusya’ya tepkiler büyüyor. Hollanda 2 Rus diplomatını sınır dışı edeceğini duyurdu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de sosyal medya hesabından, "Hollanda hükümeti olarak bugün diğer ülkeler ile görüşmeler sonucu Rusya’nın Büyükelçiliğinde çalışan 2 Rus istihbarat elemanının ülkemizde artık kabul edilemeyeceği kararını aldık. Ülkeyi terk etmek için iki hafta zamanları var." dedi.

Salisbury'deki saldırıyı "iğrenç bir saldırı" ifadesiyle tanımlayan Rutte ayrıca, "Bu tür saldırılar hiç bir ülkede tolere edilemez. Saldırıdan büyük ihtimalle Rusya sorumludur. Bunun başka bir inandırıcı açıklaması yok." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ABD'deki 60 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi ve Seattle'daki Rus Büyükelçiliği'nin kapatılması talimatını verdi. Fransa da 4 Rus diplomatı sınır dışı edecek.

Öte yandan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, 14 AB ülkesinin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldığını açıkladı.

Skripal krizi nasıl başladı?

İngiltere’ye yerleşen eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızının sinir gazlı ile zehirlenmesi, iki ülke arasında son yılların en büyük diplomatik krizini başlattı.

Ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart Pazar günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Çifte ajan Sergey Skripal

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye giderek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtilmişti.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Skripal ile kızı Yulia, önceki Pazar günü (4 Mart) Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı olduğu belirtiliyor.

Kaynak: TRT Haber