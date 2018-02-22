Hocalı Katliamı 20. yüzyılın en büyük insanlık suçlarından biri

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Bakü Şehir Gençlik ve Spor İdaresi ile Gençliğe Yardım Fonunun, Hocalı Katliamı'nın 26. yılı nedeniyle düzenlediği anma programına katıldı.

Şehitlerin bir dakikalık saygı duruşuyla anıldığı, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunduğu etkinlikte konuşan Özoral, 1990'lı yıllarda Dağlık Karabağ'da yaşanan hadiselerin aslında savaş olmadığını, Hocalılı sivil masum insanların, kadın, çocuk ve yaşlıların, karşılarında Sovyet Kızıl Ordusunun 36. alayını bulduklarını belirtti.

"Hocalı'ya adalet"

Özoral, bir ülkenin vatandaşlarına karşı insanlık suçu işlendiğini vurguladı.

"Hocalı, 20. yüzyılın son çeyreğinde dünyanın gördüğü en büyük insanlık suçlarından biridir. Maalesef bu insanlık suçunu işleyen caniler bugün hala insan içine çıkabilmektedir, hala hak ettikleri cezaya çarptırılmak şöyle dursun haklarında en ufak bir işlem dahi yapılmış değil. Bu caniler bugün yaşadıkları ülkede birer kahraman muamelesi görmektedir. Onun için 'Hocalı'ya adalet' çığlığı aradan 26 yıl da geçse her seferinde ilk günden daha yüksek çıkmaktadır."

"Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanında olacaktır"

Özoral, Türkiye ve Azerbaycan'ın tek isteğinin Hocalı'da adaletin tesisi olduğunu söyledi.

"Azerbaycan topraklarının sahiplerine geri dönmesi adaletin tesisi yolunda atılmış bir adım olacaktır. Bu nedenle bir kez daha 'Hocalı'ya adalet' diyoruz. Bunu sesimiz çıktığı kadar, gücümüz yettiği kadar bütün dünyaya haykırarak söylüyoruz. Türkiye bu haklı davasında her zaman Azerbaycan'ın yanında olacaktır."

Hocalı Katliamı

Ermeni güçlerinin 1991 yılının sonlarına doğru ablukaya aldığı Hocalı, 936 kilometrekarelik alana sahip, 2 bin 605 aile ile toplam 11 bin 356 kişinin yaşadığı bir kasabaydı. Aralık 1991'de Karabağ'ın başkenti olarak kabul edilen Hankendi şehrini işgal eden Ermenilerin bir sonraki hedefi Hocalı oldu.

Hocalı'nın etrafındaki bütün köy ve yolları işgal eden Ermeniler, kasabanın diğer illerle karayolu bağlantısını kesti. Hocalı'nın diğer bölgelerle tek bağlantısı olan helikopter ulaşımı, 28 Ocak 1992'de Şuşa Ağdam seferini yapan helikopterin Ermeniler tarafından vurulmasıyla ortadan kalktı. Bu olayda çoğunluğu kadın ve çocuk 44 sivil hayatını kaybetti.

Ocak 1992'den itibaren elektrik verilmeyen Hocalı'nın savunması sadece hafif silahlara sahip yerel savunma güçleri ve az sayıdaki milli ordu askerinden ibaretti. Hocalı'ya 25 Şubat 1992'den itibaren üç koldan saldırıya başlayan Ermeniler, Sovyet Kızıl Ordusunun 366. motorize alayının bütün araçlarını kullanarak şehri iki saat boyunca top ve tank ateşine tuttu. Saldırıdan bir gün sonra ise hafızalardan yıllarca silinmeyecek "Hocalı Katliamı" yaşandı.

Resmi verilere göre, Hocalı Katliamı'nda savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk olmak üzere 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı kurtuldu. Ermeni güçleri bin 275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden bugüne kadar haber alınamadı.

Kaynak: AA