'Hizbullah Suriye'de ABD silahlarını kullandı' iddiası

Haaretz gazetesinin haberine göre, isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir İsrailli askeri yetkili Tel Aviv'de düzenlenen bir toplantıda, Lübnan ordusundaki Amerikan silahlarının Hizbullah'ın eline nasıl geçtiği sorusuna da değinen askeri yetkili, bunun "yakın zamanda yapılan ve Hizbullah'ın Lübnan hükümeti üzerindeki kontrolünü arttırdığı bir anlaşmanın parçası" olarak gerçekleştiğine inandığını söyledi.

İsrail'in gelişmiş bir Lübnan görmeyi arzuladığını ve bunun için de Lübnan'ın bir orduya ihtiyacı olduğunu savunan İsrailli askeri yetkili, Hizbullah'ın ise bu noktada önemli bir rol oynamasını istemediklerini kaydetti.