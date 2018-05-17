Hizbullah Genel Sekreteri Körfez'in terör listesinde

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın Devlet Güvenlik Başkanlığı'nın açıklamasına dayandırdığı habere göre, Hizbullah'ın karar merci Şura Konseyi üyeleri Nasrallah ve Kasım ile birlikte Muhammed Yezbek, Hüseyin Halil, İbrahim Emin es-Seyyid terör listesine dahil etti.

Söz konusu kararın, Terör Finansmanı Hedefleme Merkezi (TFTC) eş başkanı ABD'nin yanı sıra üye ülkeler Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) ortak alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Hizbullah'a destekleyici faaliyetlerde bulunan Talal Hamiyye, Ali Yusuf Şerara ve Hüseyin İbrahimi adlı 3 kişi ile Spectrum Group ve Mahir Ticaret ve Taahhüt Şirketinin de terör listesine eklendiği aktarıldı.

Açıklamada, bu kişiler ve kurumların, BM'nin 1373 sayılı kararıyla uyumlu şekilde Suudi Arabistan'da terör ve teröre finans sağlama suçlarıyla mücadele sisteminin çalışmaları kapsamında terör listesine alındığı ifade edilerek, listeye alınan bu isimlere ait ülkedeki tüm mal varlıklarının dondurulduğu belirtildi.

Hizbullah'ın "küresel bir terör örgütü" olmakla suçlandığı açıklamada, Hizbullah'ın silahlı ya da siyasi kanat üyelerinin bu konuda farklılık göstermediğine de vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Hizbullah ve destekçisi İran", Suriye'deki insani sıkıntıların süresini uzatmak, Irak ve Yemen'de şiddeti körüklemek, Lübnan ve vatandaşlarını tehlikeye atmanın yanı sıra tüm Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırmakla itham edildi.

ABD Hazine Bakanlığı da kısa süre önce Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah'a yönelik yaptırımları genişlettiği, aralarında Naim Kasım'ın da bulunduğu 4 Hizbullah yetkilisini ise ilk defa yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA