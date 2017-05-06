Hititlerin bayramı 3 bin 500 yıl sonra yeniden kutlandı

Anadolu'nun en eski medeniyetleri arasındaki Hititlerin, baharın gelişini sembolize eden "Purulliya Bahar Bayramı", uygarlığın başkenti Hattuşa'da 3 bin 500 yıl sonra yeniden kutlandı.

Boğazkale Kaymakamlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen program kapsamında Hitit medeniyetinde bahar bayramı olarak kutlanan "Purulliya"nın canlandırılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

"İçinde yaşadığımız bölge birçok medeniyete ev sahipliği yapmış durumda"

Kaymakam Turan Soğukoluk, Hattuşa'daki Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı'nda düzenlenen törende, Hattuşa'nın barış ve hoşgörü kenti olduğunu, etkinliklerle Hitit ritüellerinin ilk defa mekanıyla bütünleşerek anlam kazanacağını söyledi.

Soğukoluk, Hititlerin 200 kadar bayram kutladığını, bunlar arasında en önemlisinin "Purulliya" olduğunu dile getirerek, baharın gelişi dolayısıyla kutlanan bayramın 3 bin 500 yıl sonra aynı mekanda kutlanacağını kaydetti.

Belediye Başkanı Osman Tangazoğlu da Hattuşa'nın dünya markası olduğunu ancak turizmden hak ettiği payı alamadığına dikkati çekerek, tanıtım programlarının devam edeceğini belirtti.

Konuşmaların ardından Erdal Şahin yönetiminde Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri tarafından Purulliya Bayramı kutlamaları canlandırıldı.

Hititlerin binlerce yıl önceki ritüelleri, Hitit kralı, kraliçesi, büyücüsü, askerleri ve halkını canlandıran kıyafetler giyen öğrenciler tarafından yerine getirildi. AA