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Buradasınız : » » Hırvatistan'da 'Türk Kahvesi Festivali' başladı

Hırvatistan'da 'Türk Kahvesi Festivali' başladı

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, 19 Ekim'e kadar devam edecek "Türk Kahvesi Festivali" başladı.

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Hırvatistanda Türk Kahvesi Festivali başladı

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, "Türk Kahvesi Festivali" başladı.

Zagreb Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından organize edilen festivalin açılışı Türk kahvesi konulu resim sergisiyle yapılırken, sergiyi ziyaret edenlere Türk kahvesi ve lokum ikram edildi.

Zagreb YEE Müdürü Nurullah Yavaş, açılışta yaptığı açıklamada, festivalin Türk kahvesinin yapımı ve tadımını tanıtmak amacıyla düzenlediğini ifade ederek, Türk kahvesi geleneğinin uzun yıllar devam etmesi temennisinde bulundu.

Festival kapsamında Kolektif İstanbul müzik grubu konser verirken, Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcısı Osman Serim'in katılımıyla Zagreblilere Türk kahvesinin hikayesi anlatılacak.

Festivalde ayrıca, yönetmenliğini Aydan Önder ve Ali Özbora'nın yaptığı "Bir Fincan Kahve İçin" isimli belgesel film de gösterilecek.

Türk kahvesinin her yönüyle anlatılacağı festival, 19 Ekim'de sona erecek.

Etiketler: Hırvatistan'da 'Türk Kahvesi Festivali'
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