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Hırvatistan'da 'Halep çağrısı'

Hırvatistan'da bir grup aktivist, "Halep çağrısı" sloganıyla düzenledikleri destek eyleminde Halep'te yaşanan insanlık dramına dikkati çekerek, kurbanlar için mum yaktı.

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Hırvatistanda Halep çağrısı

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Vukovar sokağında toplanan bir grup aktivist, "Halep çağrısı" sloganıyla eylem yaptı.

Zagreb'deki Barış Çalışmaları Merkezi (CMS) tarafından düzenlenen eylemde, Halep'te yaşanan insanlık dramına işaret eden aktivistler, savaşta hayatını kaybeden kurbanlar için mum yaktı.

Sembolik olarak, 1991 yılında binden fazla Hırvat sivilin katledildiği Vukovar şehrinin adını taşıyan sokakta yapılan eylemde, Halep'te ateşkes ilan edilip sivillerin şehirden çıkarılması, hayatta kalan sivillerin bir kısmının Hırvatistan'a sığınmasına izin verilmesi çağrısında bulunuldu.

Aktivistlerden Tea Vidovic, eylemin amacının Halep'te yaşamını yitiren sivilleri anmak, Suriye'de yaşanan zulmü kınamak ve çatışmaların son bulması çağrısında bulunmak olduğunu ifade etti.

Hırvatistan hükümetine Suriye ve Halep'ten gelecek sığınmacılara kapılarını açma çağrısında bulunan Vidovic, merkez olarak geçen hafta bu talep için 4 bin imza topladıklarını söyledi.

Zagreb'de yaşayan Halepli İshem Naulo da eyleme katılarak, kurbanlar için mum yaktı. AA
 

Etiketler: hırvatistan, Halep çağrısı
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