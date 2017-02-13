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Buradasınız : » » Hırvatistan ve Bosna Hersek'te kuş gribi alarmı

Hırvatistan ve Bosna Hersek'te kuş gribi alarmı

Batı Balkan ülkeleri Hırvatistan ve Bosna Hersek'in bazı kırsal bölgelerinde kuş gribi (H5N8) tespit edildi.

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Hırvatistan ve Bosna Hersekte kuş gribi alarmı

Batı Balkan ülkeleri Hırvatistan ve Bosna Hersek'in bazı kırsal bölgelerinde kuş gribi (H5N8) tespit edildi.

Hırvatistan Tarım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Vinkovci şehri yakınında H5N8 virüsünün tespit edildiği belirtilerek söz konusu virüsün yok edilmesi için gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.

Bölgede virüsü taşıyan 70 kanatlı hayvan tespit edildiği aktarılan açıklamada, kanatlı hayvan sahiplerine virüsün yaygınlaşmaması için alınan önlemlere titizlikle uymaları çağrısında bulunuldu.

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Prijedor şehri yakınında bulunan Tukovi köyünde de kuş gribine rastlandığı bildirildi.

Ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyetinin (RS) Tarım, Orman ve Su Yönetimi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, köydeki bazı tavuklarda kuş gribi virüsüne rastlandığı ifade edildi.

Prijedor Belediye Başkanı Milenko Djakovic de virüsün yayılmasını engellemek için gerekli önlemleri aldıklarını belirterek bölgedeki sekiz yerleşim alanının karantina altına alındığını söyledi.

Etiketler: kuş gribi tehlikesi, kuş gribi, karantina, H5N8 virüsü, batı balkan ülkeleri
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