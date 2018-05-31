Hırvat polisinin müdahalesinde 2 çocuk sığınmacı yaralandı

Bosna Hersek'ten Hırvatistan'a yasa dışı yollarla giren ve uyarılara rağmen durmayan Avusturya plakalı araca polisin ateş etmesi sonucu 2 çocuk sığınmacı yaralandı.

Hırvatistan'ın orta kesimindeki Donji Srb mevkisinde dün gece yaşanan olayda, Bosna Hersek'ten Hırvatistan'a yasa dışı yollardan geçen minibüs tipi araç polis tarafından fark edildi.

Polis ekipleri, "dur" ihtarına uymayan araca ateş açtı. Müdahalede aracın içindeki 2 çocuk sığınmacı yaralandı.

Hırvat polisinden yapılan açıklamada, araçta Irak ve Afganistan'dan 15'i çocuk 29 sığınmacı bulunduğu belirtildi.

Kaçan sürücüyü bulmak için havadan helikopter ve karadan da köpeklerle arama yapıldığı ifade edilen açıklamada, polisin 3 kez "dur" uyarısında bulunduğu ve aracın durmaması üzerine ateş açıldığı bildirildi.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic de olayda 2 çocuk sığınmacının yaralanmasından üzüntü duyduğunu dile getirerek, bu kişilerin ülkeye nasıl giriş yaptıklarının detaylı araştırılacağını söyledi.

Kaynak: AA