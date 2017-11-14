Hırsızlar tünel kazarak bankadan 250 bin dolarlık para ve altın çaldılar

Hindistan'ın Mumbai şehrinde bulunan Bank of Baroda'nın şubesindeki şahsi kasaların bulunduğu odaya tünel kazarak giren soyguncular, kasalardaki yaklaşık 250 bin dolar para ve ziynet eşyalarını çaldı.

Hırsızlar, 12 metre uzunluğunda ve bir metre genişliğinde kazılan tünelle bankayı soydular.

Soygunun, pazartesi günü bankaya gelen çalışanlar tarafından fark edildiği ve olayın hafta sonu yaşandığının tahmin edildiği kaydedildi.

Polis kaynakları, hırsızların, soygunu gerçekleştirmek için 6 ay önce banka yakınlarında bir dükkan kiraladıklarını belirtti.

Yetkililer, dükkanı kiralayan kişinin birkaç ay boyunca iş yerini işlettiğini ancak sağlık sebeplerini gerekçe göstererek soygundan iki ay önce arkadaşlarına devrederek ortadan kaybolduğunu söyledi.

Soyguncuların iki ay boyunca geceleri tünel kazdıkları ve çıkan hafriyatı dükkanın karşısındaki boş araziye döktükleri aktarıldı.

Dükkanı kiralayan kişinin peşine düşen polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: AA