  • 14 KASIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 15º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.875
    EURO 4.535
  • BIST 109479.86
    ALTIN 158.485
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hırsızlar tünel kazarak bankadan 250 bin dolarlık para ve altın çaldılar

Hırsızlar tünel kazarak bankadan 250 bin dolarlık para ve altın çaldılar

Hindistan'da soyguncular, yaklaşık 12 metre tünel kazarak girdikleri bankanın şubesinden 250 bin dolara yakın para ve altın çaldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hırsızlar tünel kazarak bankadan 250 bin dolarlık para ve altın çaldılar

Hindistan'ın Mumbai şehrinde bulunan Bank of Baroda'nın şubesindeki şahsi kasaların bulunduğu odaya tünel kazarak giren soyguncular, kasalardaki yaklaşık 250 bin dolar para ve ziynet eşyalarını çaldı.

Hırsızlar, 12 metre uzunluğunda ve bir metre genişliğinde kazılan tünelle bankayı soydular.

Soygunun, pazartesi günü bankaya gelen çalışanlar tarafından fark edildiği ve olayın hafta sonu yaşandığının tahmin edildiği kaydedildi.

Polis kaynakları, hırsızların, soygunu gerçekleştirmek için 6 ay önce banka yakınlarında bir dükkan kiraladıklarını belirtti.

Yetkililer, dükkanı kiralayan kişinin birkaç ay boyunca iş yerini işlettiğini ancak sağlık sebeplerini gerekçe göstererek soygundan iki ay önce arkadaşlarına devrederek ortadan kaybolduğunu söyledi.

Soyguncuların iki ay boyunca geceleri tünel kazdıkları ve çıkan hafriyatı dükkanın karşısındaki boş araziye döktükleri aktarıldı.

Dükkanı kiralayan kişinin peşine düşen polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: hindistan, banka soygunu, para, ziynet eşyaları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER