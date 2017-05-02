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Hırsızlar tarihi şatodan 40 bin 800 dolar çaldı

Romanya'da hırsızlar, müze olarak kullanılan ülkenin en görkemli şatolarından birisinin camını kırarak gişedeki 40 bin 800 doları çaldı.

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Hırsızlar tarihi şatodan 40 bin 800 dolar çaldı

Romanya'da hırsızlar, müze olarak kullanılan ülkenin en görkemli şatolarından birisinin camını kırarak gişedeki 40 bin 800 doları çaldı.

Hunedoara Polis Sözcüsü Bogdan Nitu, bir güvenlik görevlisinin, Transilvanya'daki tarihi Corvin Şatosu'na giren hırsızların bilet gişesinden yaptığı hırsızlığı fark ettiğini belirtti.

Nitu, hırsızların 3 günlük hafta sonu tatili boyunca satılan biletlerin parası olan 40 bin 800 doları çalıp kaçtıklarını ifade etti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Romanya'nın batısındaki 15'inci yüzyıla ait Gotik Rönesans şatosu, ülkedeki en gözde turistik mekanlardan birisi. Şato, film ve belgesel çekimlerine de ev sahipliği yapıyor.

Warner Bros yapımı korku filmi "The Nun"un çekimlerine de ay sonunda şatoda başlanması bekleniyor.

Macera filmi "Dragonheart 4" ve Bollywood aksiyon komedisi "Singh Bliing" de yine bu şatoda çekilmişti.

Etiketler: Romanya, hırsızlık, müze, şato
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