  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Hırsızlar, 610 bin doların içinde bulunduğu uçağı kaçırdı

Kolombiya’da silahlı kişiler, otoyol gişelerinden toplanan yaklaşık 610 bin dolarlık hasılatı taşıyan küçük bir kargo uçağını kaçırdı.

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Hırsızlar, 610 bin doların içinde bulunduğu uçağı kaçırdı

AeroGalan taşımacılık şirketine ait Cessna Piper PA34 tipi küçük kargo uçağı, Cesar yönetim bölgesine bağlı Aguachica havalimanına inişinin ardından silahlı kişilerce kaçırıldı. 

Olayın ardından havalimanı uçak trafiğine kapatıldı.

Güvenlik güçleri ve havacılık yetkilileri, soyguncuların, mürettebatla birlikle kaçırdıkları uçağın yerini belirlemeye çalışıyor.

Yerel basında ELN iddiası

Kolombiya basınındaki haberlere göre, görgü tanıkları, silahlı soyguncuların Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) bayrağı taşıdığını belirtti.

Sivil Havacılık İdaresi'nin açıklamasında paranın miktarı konusunda detay verilmezken, yerel basında yer alan haberlerde, uçakta 2 milyar pesoluk (yaklaşık 610 bin dolar) hasılat bulunduğu iddia edildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Kolombiya, uçak, soygun
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