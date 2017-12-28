Hintli polis Michael Jackson dansı yaparak trafiği kontrol ediyor

Hindistan'da yaşayan Kunwar Ranjeet Singh, 12 yıldır trafik polisi. 38 yaşındaki Singh, aynı zamanda Michael Jackson hayranı.

Singh, Hindistan'ın tehlikeli trafiğini, Michael Jackson dansı yaparak kontrol ediyor. Aslında dansçı olmak isteyen Singh, trafik kazasında iki arkadaşını kaybetmiş, trafik polisi olmaya bu acı olay sonrası karar vermiş.

Yetenekli polis memuru, "insanlar trafikte dans etmeme ilk başladığımda şaşırdı; fakat zamanla beğenilerini kazandım" diyor.

Sosyal medya da oldukça popüler olan Singh'in videoları, bugüne kadar yaklaşık 50 bin kez izlendi.

Kaynak: TRT Haber