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Hindistan'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 70'nci yÄ±lÄ± kutlandÄ±

Hindistan BasÌ§konsoloslugÌ†u, Hindistan'Ä±n bagÌ†Ä±msÄ±zlÄ±gÌ†Ä±nÄ±n 70. yÄ±lÄ±nÄ± Hindistan HuÌˆkuÌˆmeti KuÌˆltuÌˆr BakanlÄ±gÌ†Ä± ve Mimar Sinan GuÌˆzel Sanatlar UÌˆniversitesi isÌ§birligÌ†iyle kutladÄ±.

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HindistanÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 70nci yÄ±lÄ± kutlandÄ±

Hindistan'Ä±n Ä°stanbul BasÌ§konsoloslugÌ†u, Hindistan'Ä±n bagÌ†Ä±msÄ±zlÄ±gÌ†Ä±nÄ±n 70. yÄ±lÄ±nÄ± Hindistan HuÌˆkuÌˆmeti KuÌˆltuÌˆr BakanlÄ±gÌ†Ä± ve Mimar Sinan GuÌˆzel Sanatlar UÌˆniversitesi isÌ§birligÌ†iyle kutladÄ±.

Mimar Sinan GÃ¼zel Sanatlar Ãœniversitesi'nde gerÃ§ekleÅŸen etkinlikte konuÅŸan Hindistan Ä°stanbul BaÅŸkonsolosu Azar A. H. Khan, Hindistan'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 70. yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ "Kuchipudi" dansÄ±yla kutlayacaklarÄ±nÄ± belirterek, danslarÄ± iÃ§in Hintli bir klasik sanat danscÌ§Ä±sÄ± Deepika Reddy ve ekibine teÅŸekkÃ¼r etti.

Khan, Raddy ve grubunu Ä°stanbul'da aÄŸÄ±rlamaktan mutluluk duyduÄŸunu ifade ederek, 22 AÄŸustos'ta Ankara'da gÃ¶steri yapan Reddy'nin de "Kuchipudi dans gurusu" olarak tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

DansÃ§Ä± Deepika Reddy ise dansÃ§Ä±larÄ±n gÃ¶steriyi izlemeye gelen misafirleri, ellerini Ã¶nde kavuÅŸturarak selamlayacaklarÄ±nÄ± belirterek, Kuchipudi dansÄ±nÄ±n da zarafet ve guÌˆcÌ§, gelisÌ§im ve duygusallÄ±k arasÄ±nda kusursuz denge gerektiren klasik bir sanat tÃ¼rÃ¼ olduÄŸunu kaydetti.

Reddy, ÅŸunlarÄ± dile getirdi:

"2014'de dans gÃ¶sterisi iÃ§in Ä°stanbul'a gelmiÅŸtim, tekrar burada bulunmak benim iÃ§in Ã§ok kÄ±ymetli ve TÃ¼rk insanÄ±nÄ±n misafirperverliÄŸi de Ã§ok deÄŸerlidir. Hindistan'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 70. yÄ±lÄ±nÄ± Kuchipudi dansÄ±yla kutlarken, ulusumuza ithafen danslarÄ±mÄ± size sunmak bÃ¼yÃ¼k bir mutluluktur. BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k mÃ¼cadelesinde canlarÄ±nÄ± feda eden Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k savaÅŸÃ§Ä±larÄ±na ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ±zÄ± sunuyoruz. GÃ¶sterimizin son dansÄ±nÄ± da dÃ¼nya barÄ±ÅŸÄ± Ã¼zerine bir ÅŸarkÄ±yla yaptÄ±k."

AteÅŸ yakÄ±larak baÅŸlayan kutlama programÄ±nda Reddy ve ekibi, "Navarasa", "Shivashtakam", "Thakkuvemi Manaku" gibi danslarÄ±nÄ± Hintli ve TÃ¼rk misafirlerinin beÄŸenisine sundu.

Etiketler: hindistan, Hindistan'Ä±n bagÌ†Ä±msÄ±zlÄ±gÌ†Ä±nÄ±n 70. yÄ±lÄ±
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