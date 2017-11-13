Hindistan'daki tekne kazasında ölü sayısı 20'ye çıktı

Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde Krişna Nehri'nde yaklaşık 40 kişiyi taşıyan teknenin alabora olması nedeniyle ölenlerin sayısı 20'ye çıktı.
Kayıp yolcuları arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
Andra Pradeş Eyaleti Başbakanı N Chandrababu Naidu'nun bölgeye gittiği ifade edildi.
Yetkililer, can yeleklerinin bulunmadığı teknenin kapasitesinden fazla yolcu taşıdığını belirtti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Dün meydana gelen kazada, teknedeki yaklaşık 40 kişiden 15'i balıkçılar tarafından kurtarılmıştı.
Kaynak: AA