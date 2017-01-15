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Hindistan'daki tekne kazasında ölenlerin sayısı 21'e yükseldi

Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinin başkenti Patna yakınlarında meydana gelen tekne kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

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Hindistandaki tekne kazasında ölenlerin sayısı 21e yükseldi

Polis yetkilileri, dini bir festivalden dönenleri taşıyan teknenin kapasitesinin üzerinde yolcu aldığı için alabora olduğunu, kazada kaybolanlardan dördünün daha cesedine ulaşıldığı ifade edildi.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre kazada 17 kişinin öldüğünü, kurtulan 13 kişinin bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığını açıklamış ve kaybolanlar için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söylemişti.

25 yolcu kapasiteli teknede 40'ın üzerinde kişi bulunduğu, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı. AA

Etiketler: Hindistan tekne kazası, tekne kazası
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