  • 26 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Hindistan'daki selde bir haftada 48 kişi öldü

Hindistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sellerde son bir haftada ölenlerin sayısı 48'e yükseldi.

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Hindistandaki selde bir haftada 48 kişi öldü

Hindistan'ın batısında muson yağmurlarının neden olduğu sellerde son bir haftada ölenlerin sayısı 48'e çıktı.

Yetkililer, sellerde Rajastan'da 19 ve Gujarat eyaletinde en az 29 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Çok sayıda turistik mekana ev sahipliği yapan Rajastan eyaletinde dört bölgede sokakların sular altında, binlerce kişinin de binaların üst katlarında mahsur kaldığı belirtildi.

Bu arada ülkede muson sezonunun başladığı haziran ayından bu yana 83 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Hindistan'da muson sezonu eylül ayında son buluyor.

Etiketler: hindistan, sel
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