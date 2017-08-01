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Hindistan'daki sel felaketi 218 can aldı

Hindistan'ın batısında muson yağmurlarının neden olduğu sellerde ölenlerin sayısı 218'e çıktı.

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Hindistandaki sel felaketi 218 can aldı

Hükümet yetkilileri son iki günde Gujarat eyaletinde sel sularının çekilmeye başlamasıyla 100'den fazla kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Eyalette ölenlerin sayısının 218'e ulaştığını kaydeden yetkililer, 450 binden fazla kişinin sellerden etkilendiğinin tahmin edildiğini kaydetti.

Yerel basındaki haberlere göre, felakette köylerini terk etmek zorunda kalanlar evlerine dönmeye başladı.

Hindistan'da 20 eyaleti etkisi altına alan muson yağmurları, ülkenin kuzeydoğusunda Assam eyaletinde de çok sayıda kişinin ölümüne ve yerlerinden edilmesine yol açtı.

Assam hükümeti selden etkilenen bölgelere yardım paketleri ulaştırılacağını ve Başbakan Neranda Modi'nin bugün eyaleti ziyaret edeceğini açıkladı.

Son açıklanan verilere göre Assam, Arunaçal Pradeş ve Manipur eyaletlerinde haziran ayından bu yana etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde şu ana kadar 80 kişi yaşamını yitirdi.

Her yıl haziran-eylül döneminde muson yağmurlarının etkili olduğu Hindistan'da, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda çok sayıda kişi hayatını kaybediyor.

Etiketler: sel, hindistan
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