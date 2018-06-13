Hindistan'da yıldırım düştü, 10 kişi hayatını kaybetti

Çin resmi haber ajansı Şinhua, Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yer alan Bankura, Hooghly, West Midnapore, Birbhum ve Parganas bölgelerinde şiddetli yağışların ardından düşen yıldırımlar 10 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olduğunu aktardı.

Şiddetli yağışlar, Kolkata şehrinde su baskınlarına ve tren seferlerinde aksamalara neden oldu.

Meteoroloji yetkilileri, şiddetli yağışların devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Hindistan'da geçen ay yıldırım düşmesi ve yağışlar nedeniyle en az 250 kişi hayatını kaybetmiş, 400'den fazla kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA