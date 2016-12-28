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Hindistan'da yılan zehri kaçakçılarına baskın

Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletinde polis, yılan zehri kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen iki kişiyi tutukladı.

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Hindistanda yılan zehri kaçakçılarına baskın
Hindistan Times gazetesinin haberine göre, Maharaştra eyaletindeki Pune şehrindeki bir apartman dairesine düzenlenen baskında, aralarında dünyanın en zehirli yılan türlerinden biri olan Russell engereği ve kobraların da bulunduğu 70 kadar yılan ve 30 mililitre yılan zehri bulundu.
 
Yılan zehri kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen biri dairenin sahibi iki kişi tutuklandı.
 
Tahta kutular ve çuvallar içinde bulunan yılların yaban hayatı koruma yetkililerine teslim edildiği bildirildi.
 
Yılan zehri ticaretinin oldukça karlı olduğu Hindistan'da, koruma altındaki vahşi hayvanların esaret altında tutulması suç sayılıyor.
 
Öte yandan bazı ilaç firmalarının panzehir geliştirmek için yasa dışı yollardan yılan zehri aldığı biliniyor. AA
 
Etiketler: hindistan, yılan zehri, kaçakçılar
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