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Hindistan'da yangın faciası: 15 ölü, 50 yaralı

Hindistan'ın Mumbai kentinde çatı katındaki lokantada çıkan yangında 15 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

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Hindistanda yangın faciası: 15 ölü, 50 yaralı

Hindistan'ın ticaret merkezi olarak bilinen Mumbai şehrinde bir lokantada sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yetkililer, şehir merkezindeki dört katlı bir binanın çatı katında hizmet veren lokantanın bambudan imal edilen tavanının, yangın sırasında kaçmaya çalışan müşterilerin üzerine düştüğünü ifade etti.

Yangında çoğu dumandan zehirlenen 15 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Tedavi altına alınan yaralıların büyük bölümünün dumandan etkilendiği belirtildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yangının ardından sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında can kaybından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Polis, lokanta sahibi hakkında soruşturma başlattı. 

Kaynak: AA

Etiketler: Mumbai, hindistan yangın, hindistan lokanta
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