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Hindistan'da uçak kazası: 5 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Mumbai kentinde eyalet yönetimine ait kiralık bir uçak düştü. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

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Hindistanda uçak kazası: 5 kişi hayatını kaybetti

Uçağın, yerel saat ile 13.35 olarak öngörülen Mumbai Havaalanı'na inişinden kısa bir süre önce Ghatkopar bölgesindeki binaların üzerine düştüğü açıklandı.

India Today internet sitesindeki haberde, ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu açıklandı. Ölenlerin 1 pilot, 3 yolcu ve uçağın düştüğü yerde bulunan 1 kişi oldukları kaydedildi.

Uçakta kaç kişinin olduğu hakkında bilgi verilmedi. 

Asian News International, uçağın Ghatkopar bölgesinde inşaat çalışması yapılan bir alana düştüğünü açıkladı.

 


 

İtfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yangın söndürme ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: uçak, kaza, hindistan
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