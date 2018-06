Hindistan'da uçak kazası: 5 kişi hayatını kaybetti

Uçağın, yerel saat ile 13.35 olarak öngörülen Mumbai Havaalanı'na inişinden kısa bir süre önce Ghatkopar bölgesindeki binaların üzerine düştüğü açıklandı.

India Today internet sitesindeki haberde, ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu açıklandı. Ölenlerin 1 pilot, 3 yolcu ve uçağın düştüğü yerde bulunan 1 kişi oldukları kaydedildi.

Uçakta kaç kişinin olduğu hakkında bilgi verilmedi.

Asian News International, uçağın Ghatkopar bölgesinde inşaat çalışması yapılan bir alana düştüğünü açıkladı.

#Mumbai: A chartered plane has crashed near Jagruti building in Ghatkopar where construction work was going on. More details awaited pic.twitter.com/QvDGtJqYF3