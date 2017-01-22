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Hindistan'da tren faciası: 36 ölü

Yılda 15 bin kişinin tren kazalarında hayatını kaybettiği Andhra Pradeş eyaletinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu 36 kişi yaşamını yitirdi.

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Hindistanda tren faciası: 36 ölü
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Andhra Pradeş eyaletinde yolcu treninin raydan çıkması 36 kişinin yaşamına mal oldu.

Doğu Sahili Demiryolu Sözcüsü J.P. Mishra, lokomotif ve yedi vagonun raydan çıktığı kazada şu ana kadar 36 kişinin öldüğünü, bunlardan 19'unun kimliğinin tespit edildiğini belirtti.

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100'e yakın yaralı

Ölü sayısının artabileceğini söyleyen Mishra, 100'e yakın kişinin yaralandığını kaydetti.

Vagonların neden raydan çıktığı araştırılıyor.

Hindistan Başbakanı Narenda Modi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kazada yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Ulusal Demiryolu Bakanı Suresh Purabhu da kazada hayatını kaybeden ve yaralananların ailelerine yardım yapılacağını açıkladı.

Etiketler: Tren kazası, hindistan, andhra pradeş
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